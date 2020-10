Ruim 90 procent van de Nederlandse boeren luistert radio tijdens het werk op de trekker. Dat blijkt uit een enquête van agrarisch vakblad LandbouwMechanisatie. Opmerkelijk is dat er weinig naar de publieke zenders geluisterd wordt. En ook dat er amper via DAB+ geluisterd wordt.

Bijna 44 procent van de ruim 1300 ondervraagde boeren stemt af op Qmusic. Daarna volgen Radio 538 en piratenzenders. Aan de enquête deden akkerbouwers, veehouders en loonwerkers invulden. Slechts twee procent gaf aan helemaal niet naar de radio te luisteren tijdens het werk. De overige deelnemers geven aan regelmatig of altijd radio

of muziek te luisteren.

“Boeren brengen veel uren in de cabine van de trekker door. De radio zorgt dan voor ontspanning, terwijl ze tegelijkertijd op de hoogte blijven van wat er in de wereld speelt”, aldus hoofdredacteur Gertjan Zevenbergen.

DAB+ blijft achter

Ondanks dat steeds meer nieuwe trekkers worden uitgerust met een DAB+ radio, geeft slechts 12,4 procent aan weleens via de digitale ether naar radio te luisteren. Het overgrote deel van de respondenten luistert radio via FM of AM. De populairste zender onder trekkerchauffeurs is Qmusic (43,8 procent). Radio 538 (39,9 procent) en piratenzenders (30,9 procent) volgen op plaats twee en drie. 100%NL (17,1 procent) en SLAM (16,3 procent) maken de top vijf compleet. Regionale omroepen en zenders als RadioNL en Radio Continu zijn eveneens populair.

Podcasts

Daarnaast streamen steeds meer trekkerchauffeurs audio via bluetooth. Bijna 47 procent van de boeren geeft aan dit weleens te doen. Podcasts hebben in de landbouw nog veel terrein te winnen. Slechts 3,4 procent luistert weleens een podcast tijdens het werk.

Foto: AgriMedia