Daniël Dekker vindt dat AVROTROS kleur mist. “Omroep MAX heeft een goed Oranjegevoel, zij staan ergens voor. Dat was ik toch een beetje kwijt bij AVROTROS, ik vond het bijna net zo grijs worden als het logo”, zegt Daniël in De Telegraaf. Hij was decennialang een van de boegbeelden van TROS, dat later overging in AVROTROS.

Maandag begint Daniël met zijn nieuwe baan bij NPO Radio 5, waarvoor hij overstapte van AVRTROS naar Omroep Max. “Eigenlijk had ik nooit verwacht dat ik ergens anders zou gaan werken. Maar toen ontstonden er inspirerende gesprekken met Jan Slagter”, vertelt Daniël in de krant. “Ik had een leuke baan bij AVROTROS, maar dit is nog leuker.”

Het nieuwe lunchprogramma gaat ‘Lunch lekker met Daniël Dekker’ heten en wordt vooral een muziekprogramma, aldus de dj. “Daar staatRadio 5 voor. Met veel nummers uit de jaren 60 en 70, maar ook platen van nu. Plus oog en oor voor de actualiteit. Dat wordt niet heel zwaar, maar we willen wel de dag vangen op een andere manier.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2