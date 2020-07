Airen Mylene is vanaf vandaag te horen als nieuwslezer in de middaguren op Radio 538. Ze vervangt tijdelijk Jo van Egmond, die eind vorige week met zwangerschapsverlof ging. Airen leest daarmee de komende maanden het nieuws in ‘De Coen & Sander Show’. “Big shoes to fill”, zo laat ze weten.

De afgelopen jaren presenteerde Airen meerdere programma’s voor SBS6, dat net als Radio 538 onderdeel uitmaakt van Talpa Network. Zo presenteerde ze Hart in Aktie, Lachen om Home Video’s en Shownieuws. Tegenwoordig neemt ze regelmatig plaats achter de desk van Hart van Nederland.

Foto: Radio 538