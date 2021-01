Na een sabbatical van acht maanden, is Henk Blok weer terug als nieuwslezer op de radio. Niet meer in de ochtend van Radio 538, maar sinds deze maand in de middagshow van Radio Veronica met Dennis Ruyer en Celine Huijsmans. In De Telegraaf zegt de nieuwslezer dat Edwin Evers hem adviseerde over de terugkeer op de radio.

Henk: “Het is heerlijk om weer terug te zijn achter de microfoon. Het tijdslot op de middag bevalt me uitstekend, omdat ik eindelijk weer kan slapen op de normale tijden.”

Sarcoïdose

In juni van het afgelopen jaar deed de nieuwslezer een stapje terug. Henk heeft al jaren last van een zeldzame vorm van reuma, waardoor hij steeds moeilijker gaat lopen. “Het heeft allemaal te maken met een vervelende kwaal, waar ik een jaar of vijftien geleden ineens last van kreeg. Sarcoïdose heet het. En na heel lang wikken en wegen heb ik besloten dat ik de tijd moet gaan nemen en dat ik vanaf eind deze maand een tijdje stop met radiomaken”, zei hij toen.

“Ik was helemaal gesloopt door de ochtenduitzendingen bij Radio 538”, vertelt de nieuwslezer over de laatste maanden. “Op een gegeven moment stond ik ’s ochtends op en merkte dat ik amper nog kon lopen. Het gebeurde zomaar van de een op de andere dag. Ik leek wel een dronkenlap. Op dat moment dacht ik bij mezelf: ’Zo gaat het niet meer verder’. Daarbij realiseerde ik me dat ik mijn vrouw Margriet en dochter Nynke min of meer verwaarloosde doordat ik overdag, meestal aan het eind van de middag, in slaap viel. ’s Ochtends om half vijf ging de wekker af. Zo ging het vijf dagen achter elkaar, ik was helemaal op. In de weekenden moest ik bijslapen.”

Comeback

Intussen is Henk uitgerust en na acht maanden weer terug in de radiostudio. “Doordat ik nu bij Radio Veronica het nieuws tijdens de middaguitzendingen verzorg, heb ik geen last meer van chronische vermoeidheid. De sabbatical heeft me goed gedaan. Ondanks de pandemie heb ik onder meer IJsland, Italië en allerlei leuke plekjes in Nederland bezocht.”

“Toen ik van Talpa het aanbod kreeg om bij Veronica aan de slag te gaan, heb ik vooraf bij Edwin Evers advies ingewonnen. We zijn goed bevriend. Hij kent mij heel goed en zei tegen me dat ik het moest gaan doen. Trouwens, ik kan me ook geen leven zonder nieuwslezen voorstellen.”

Foto: Radio 538