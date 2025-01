Mischa Blok heeft de Nachtwacht Award 2025 gewonnen voor het beste nachtprogramma. De prijs, een initiatief van Spreekbuis, krijgt Mischa voor het programma Mischa! op NPO Radio 1. Ze kreeg de prijs uit handen van Eddy Keur.

“Mischa Blok werkt dit jaar alweer 15 jaar bij NPO Radio 1 en presenteert al geruime tijd haar nachtprogramma Mischa!, waarin ze op een unieke manier persoonlijke interviews voert”, aldus de jury over het programma. “Terwijl overdag nauwelijks ruimte is voor diepgaande gesprekken op de radio, weet Mischa in de nacht authentieke dialogen te creëren met interessante persoonlijkheden. Deze gesprekken behandelen een breed scala aan persoonlijke onderwerpen. De intieme setting, haar persoonlijke aanpak en haar warme stem maken van Mischa! bijna een therapeutische ervaring.”

Foto: Malou van Breevoort