Het programma ‘Gaan!’ op NPO Radio 1 krijgt vanaf het nieuwe jaar drie nieuwe presentatoren: Mai Verbij, Stephan Komduur en Raounak Khaddari. Zij volgen Morad El Ouakili op, die vorige week zijn laatste uitzending maakte van het nachtprogramma dat dagelijks van 4:00 tot 6:00 uur te horen is.

In het nieuwe nachtprogramma delen de drie presentatoren live ervaringen die passen bij het nieuws van de dag die was, of de dag die komt. Luisteraars kunnen reageren op stellingen, discussiëren over de actualiteit, of vragen stellen aan deskundigen.

Mai Verbij werkt maakte al verschillende programma’s op NPO Radio 1, 2 en 3. Ze is sinds afgelopen zomer al te horen met ‘Gaan!’ in de nacht van zondag op maandag. Stephan Komduur werkte voor verschillende lokale radiostations en volgde de NPO Radio 1-Campus. Raounak Khaddari schrijft sinds 2018 voor Het Parool.

Foto: Annemieke van der Togt en Hilde Harshagen