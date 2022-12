Domien Verschuuren zegt het interessant te vinden wat er nu gebeurt met de nieuwe programmering van NPO 3FM, zijn oude zender. “Ik luister nog naar 3FM, met een nieuw dj-team dat voor een groot deel bij 538 vandaan komt. Dat was vijf of zes jaar geleden ondenkbaar geweest”, zegt Domien in de podcast ‘De Broadcast’. Ivo van Breukelen, Barend van Deelen en Jaimy de Ruijter kwamen dit jaar over van Radio 538 naar 3FM.

De luistercijfers van 3FM daalden de afgelopen jaren sterk, al vertonen ze in de laatste meting weer een lichte stijging. “Ik luister wel hoe dit station de weg naar boven weer probeert te vinden. Het is ook wel tijd”, zegt Domien daarover. Zelf vertrok hij in 2018 bij 3FM. “Toen ik daar nog zat, was het helemaal kut dat de cijfers zo slecht gingen.”

Te paard vertrekken

Dat lag volgens Domien ook aan de vele ontwikkelingen bij de zender. “Coen en Sander gingen weg, Gerard Ekdom ging weg, Giel besloot op een gegeven moment wat anders te gaan en vertrok ook na een poosje. De muziek moest jonger, er kwam een ander jinglepakket, er kwam een andere zendermanager. Het was allemaal zo ongelooflijk veel. Op een gegeven moment zagen we de luisteraars te paard vertrekken en er kwam helemaal niemand te voet terug.”

In zijn laatste jaren bij 3FM probeerde Domien het verhaal waar 3FM voor stond duidelijker te krijgen. “Maar dat werd op een gegeven moment wel troebel. Want hoe geloofwaardig ben je nog als je in drie jaar drie keer van programmering, format en slogan verandert. Dat was kut. Iemand die anders zegt, die liegt.”

Foto: Qmusic