Qmusic-dj Domien Verschuuren heeft gisteren zijn eigen boek gelanceerd. In Man man man, het boek heeft hij samen met Bas Louissen en Chris Bergström ‘openhartige gesprekken over de mannelijkheid’. Het boek is uitgebracht als vervolg op de podcastserie van het trio: Man, man, man, de podcast.

De podcast van Domien, Bas en Chris heeft maandelijks circa een half miljoen streams en is daarmee een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Het trio, dat eerder samenwerkte bij NPO 3FM, hield al een eigen theatertour naar aanleiding van de podcastserie. Daar is nu dus een eigen boek bijgekomen.

Het boek moet ‘een kwetsbare en grappige inkijk bieden in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet’. Ook komen er enkele persoonlijke verhalen aan bod, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Domien en Bas werken tegenwoordig beide bij Qmusic, Chris bij Radio 538.

Foto: Qmusic