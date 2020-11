NPO Radio 1, BNR Nieuwsradio en NPO 3FM staan uitgebreid stil bij de verkiezingen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse verkiezingsnacht, van 3 op 4 november, wordt op beide zenders uitgebreid gebracht met een live uitzending tussen 00:00 en 06:00 uur.

Radio 1

Lara Rense en Chris Kijne verzorgen voor Radio 1 de verkiezingsnacht vanuit Hilversum. Marieke de Vries brengt vanuit Washington D.C. uitslagen en het laatste nieuws over de verkiezingen. In Nederland zijn in de nacht ook verslaggevers op pad: Mattijs van de Wiel, Lucas Waagmeester en Eva Wiessing zijn als verslaggevers in het land en er is contact met Nederlanders in vooral de swing states.

BNR

BNR organiseert de ‘BNR Election Night 2020’. Roos Abelman en Geert Jan Hahn verzorgen de hele nacht vanuit de studio in Amsterdam updates over de uitslagen. Vanuit New York verzorgen Jan Postma en Bernard Hammelburg updates. Bernard en Jan maken ook de Amerika Podcast voor BNR.

3FM

Op 3FM begint Sander Hoogendoorn zes uur eerder met zijn ochtendshow. Van 00:00 tot 09:00 uur brengt hij updates over de uitslagen van de verkiezingen. Simone Tukker, verslaggever van Eenvandaag, doet vanuit de VS verslag. Nieuwslezer Dieuwke Teerstra is ook heel de nacht in de studio.

Foto: Pexels