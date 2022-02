Sublime heeft gisteravond de Sublime Awards uitgereikt. Met de prijzen zet de radiozender nationale funk-, soul- en jazzartiesten in de schijnwerpers. Daarnaast is er ook een prijs voor beste internationale act. Tijdens de uitreiking in De Werkspoorkathedraal in Utrecht vielen Benjamin Herman, het Metropole Orkest, Nona, Liquid Spirits, New Cool Collective, Joya Mooi en Silk Sonic in de prijzen.

De winnaar van de Sublime Oeuvre Award is Benjamin Herman. Hij kreeg de juryprijs, omdat hij verschillende genres en stijlen met elkaar verbindt en deze om weet te smelten tot een eigen geluid. De overige prijzen waren publieksprijzen. De luisteraars van Sublime kozen deze winnaars:

Best Song: Nona – Don’t Cry Me a River

Best Album: Liquid Spirits – Years

Talent: Joya Mooi

Dutch Jazz: Metropole Orkest

Best Artist: New Cool Collective

Best International Act: Silk Sonic

Zangeres Nona over de winst in de categorie Best Song: “Dit is mijn eerste award ever. Dankjewel.” Robert Soomer, artistiek manager van het Metropole Orkesthad, had niet verwacht dat ze de prijs voor Dutch Jazz zouden winnen: “Het Metropole Orkest is van ons allemaal, we spelen ook allemaal samen in Nederland met elkaar. Dus het is eigenlijk een award voor de hele jazzscene.”

Foto: Sublime