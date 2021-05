Dionne Stax zegt nog steeds een grote liefde te hebben voor radio. Ze stopte begin dit jaar met het presenteren van ‘Stax&Toine’ op NPO Radio 1, vanwege een te volle agenda. “Ik was zeven dagen per week aan het werk om ook nog mijn tv-projecten te doen. En dan moet je keuzes maken. Wie weet kan ik in de toekomst toch nog bijvoorbeeld één dag iets doen met radio, dat zou voor mij ideaal zijn”, aldus Dionne op Radio 1.

Dionne begon haar loopbaan als redacteur bij de radio en televisie. “Ik heb echt een grote liefde voor de radio”, vertelt ze in het Radio 1-programma ‘De Perstribune’. “Je kunt een gesprek gewoon any moment voeren, bij tv komt er nog heel veel meer bij kijken. Radio is snel, je zit bovenop de actualiteit. Maar vier dagen per week radio maken was voor mij gewoon echt veel te veel, dat was niet te combineren.”

Foto: Ruud Baan | AVROTROS