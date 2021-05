NPO Radio 2 heeft sinds deze week de ‘Radio 2-appservice’. Het item, waarin luisteraars wordt opgeroepen hun favoriete plaat aan te vragen of een verhaal te delen, keert in vrijwel elk radioprogramma terug. Het ‘verzoekconcept’ is geïntroduceerd, nu er aan het verzoekprogramma ‘Platenbonanza’ een einde is gekomen.

“De NPO Radio 2-appservice is een nieuw concept waarmee we onze zender 24 uur per dag openstellen. Er kan een plaat worden aangevraagd, maar we kijken ook naar mooie verhalen en spannende gebeurtenissen in het leven van onze luisteraars”, zegt een woordvoerder van de NPO. “We hebben gemerkt dat mensen veel met ons willen delen. Onze dj’s hebben via de NPO Radio 2-appservice nog directer contact met het publiek.”

Radio 2 startte afgelopen maandag met de nieuwe programmering. Het tijdslot tussen 14:00 en 16:00 uur is daarmee niet langer louter een verzoekprogramma. De Radio 2-appservice lijkt op wat NPO 3FM vroeger deed met de ‘Request’; ook dat item kwam in vrijwel elk radioprogramma terug.

Foto: RadioFreak.nl