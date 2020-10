AVROTROS heeft een nieuw logo. Het grijze logo heeft plaatsgemaakt voor een logo met een mintkleur. Het nieuwe design moet de publieke omroep ‘een duidelijker gezicht te geven in de dynamische ontwikkelingen in het medialandschap en mediagebruik’.

‘Klein of groot: het logo moet van het scherm knallen, in vorm en in kleur’, aldus Studio Numbar, die het logo ontwierp. ‘We hebben gekozen voor een heldere, frisse kleur; mint. Het logo is een woordmerk, zonder extra symbool of icoon. Dat houdt het simpel en duidelijk. Tegelijkertijd zit er door het perspectief veel dynamiek en beweging in. AVROTROS komt letterlijk naar de kijker toe.’

AVROTROS heeft ook een nieuw soundlogo laten ontwerpen, dat aan het begin en/of eind van een programma te zien of horen is. Het soundlogo van drie seconden moet ‘inclusiviteit en perspectief benadrukken’.