“Wat ooit 3FM was, is heel erg verschoven naar wat nu Radio 2 is geworden. Ook qua populariteit en mate van belangrijkheid.” Dat zegt Tim Klijn, als hem gevraagd wordt hoe hij naar het huidige 3FM kijkt. “Ik zap er weleens langs. Ik hoor er heel leuke dingen, maar ik hoor er ook wel dingen waarvan ik denk: waarom doen ze dat?”, zegt Tim in de podcast ‘De Broadcast’.

Tim benadrukt in het vraaggesprek dat hij niet een uiterst gefundeerde opinie over 3FM kan vormen. “Ik hoor er te weinig van om er echt een heel duidelijke mening over te hebben.” Radio 2 lijkt volgens Tim ook op het ‘oude 3FM’, omdat veel voormalig 3FM-dj’s zijn overgestapt, zoals Paul Rabbering, Giel Beelen en Annemieke Schollaardt.

Evers Staat Op

In de podcast gaat Tim uitgebreid in op zijn radioloopbaan. Zo was hij jarenlange de vaste vervanger van Edwin Evers en zijn sidekicks in ‘Evers Staat Op’. Tim noemt de voormalig 538-ochtendshow ‘by far het beste radioprogramma dat wij ooit in Nederland gehad hebben’.

Tegenwoordig is Tim op werkdagen van 13:00 tot 16:00 uur op Radio Veronica te horen. “Ik vind het te gek om te doen. Wat ook helpt, is dat de muziek die ik nu draai te gek vind. Radio Veronica is een machtig mooi werk. We hebben een leuke club met enthousiastelingen. Ik vind Veronica echt een heel leuke zender”, aldus de jock.

Foto: Radio Veronica