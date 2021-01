Domien Verschuuren had ‘flinke woorden’ met producer Bas Louissen, waarmee hij bijna 10 jaar samenwerkte. Eind vorig jaar besloot de dj van Qmusic dat hij niet meer met Bas samen aan zijn middagprogramma wilde werken. Eerder zei hij daar al over dat de twee bijna dagelijks samen waren en dat dit te veel was. In Het Parool voegt Domien toe: “Daarbij merkte ik dat er steeds meer van zijn passie naar de podcast ging. En ik heb iemand nodig voor wie het radioprogramma het belangrijkste project is.”

Die podcast is Man Man Man, waar hij en Bas ook samen aan werken. “De fout die ik maakte, is dat ik niet eerder het gesprek ben aangegaan, niet aan hem heb gevraagd: hoe liggen je prioriteiten precies? Nu leek het alsof ik al voor hem had besloten dat we uit elkaar moesten. Daar hebben we flinke woorden over gehad, maar inmiddels is alles uitgepraat. Het zit weer helemaal goed tussen ons en Bas geniet erg van zijn vrijheid.”

Uit de hand gelopen

De podcast is volgens Domien “compleet uit de hand gelopen.” De podcast begon zonder verwachtingen. “Inmiddels zijn we bijna 2,5 jaar verder. We hebben een Marconi Award en een Dutch Podcast Award gewonnen en maken kans op de Radioring. Per maand wordt er bijna 700.000 keer geluisterd en we hebben een theatertournee gedaan. Maar toch moeten we opletten. Mijn ex-vriendin hoorde bij de lunch op haar werk hoe er aan een ander tafeltje over haar rol in de podcast werd gesproken. Daarom is de regel nu dat wat we vertellen niet ten koste van anderen mag gaan.”

Tilburg

Dat Tilburg zijn geboorteplaats is, speelt niet meer zo’n grote rol in zijn leven. “Ik heb er meer dan twintig jaar gewoond, maar dat oergevoel van ‘er gaat niets boven mijn geboorteplek’ ken ik niet. Het enige Brabantse aan mij is mijn liefde voor worstenbroodjes. De beroemde kroegen, het gezellige studenten¬≠leven, ik heb het allemaal nooit ontdekt.”

“In die jaren was ik echt een gigantische nerd, had totaal niet de drive om naar een caf√© te gaan. ‘Dom zuipen en achter de meisjes aan,’ zei ik toen over mijn vrienden die wel gingen stappen. Terwijl ik nog nooit een voet in een discotheek had gezet, riep ik heel beslist dat ik geen alcohol nodig had. Tja, logisch. Want ik zat alleen maar op mijn slaapkamer.”

Foto: Qmusic