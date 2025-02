Danny Blom is komende zondag voor de laatste keer te horen op SLAM! De radio-dj stopt met zijn eigen programma op zondag tussen 16:00 en 20:00 uur, omdat hij deze zomer vader wordt en hij druk is met andere werkzaamheden.

“Deze zomer gaat er iets gebeuren in m’n leven, in juli om precies te zijn”, zei Danny gisteren in zijn radioprogramma. “Ik ga vader worden deze zomer. Mede door dat heugelijke nieuws, heb ik besloten om te stoppen op zondag bij SLAM. Ik heb ook nog een ander kindje waar we wat drukker worden.”

Naast zijn radiowerk toert Danny ook door het land met ‘Piraten Power Hour’, waar hij druk mee is. De jock was eerder op Radio 538 te horen, maar ook daar stopte hij om zich te kunnen richten op zijn eigen bedrijf. Danny blijft wel actief als invaller bij SLAM.

Danny vertelde op SLAM! over zijn vertrek:

Foto: SLAM!