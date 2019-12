Het NPO Radio 1-programma ‘De Perstribune’ heeft de column van Peter Heerschop over de aanslag op de tramlijn in Utrecht uitgeroepen tot Radiofragment van 2019.

In de column spreekt Peter zijn woede en verdriet uit over de aanslag in maart op een tram in Utrecht. Bij het incident vielen vier doden en zes gewonden. Juryvoorzitter Ron Vergouwen: “Columns zijn er genoeg op de radio, maar ze maken niet allemaal evenveel los. Maar deze column van Heerschop doet dat wel. Veel mensen hebben met kippenvel naar de radio zitten luisteren.”

De column betekende voor Peter zijn terugkeer op Radio 538. Hij was gestopt met zijn wekelijkse column, toen Edwin Evers eind vorig jaar afzwaaide met zijn ochtendprogramma op de zender. Peter liet vanmiddag op NPO Radio 1 weten vereerd te zijn met de prijs. “Wat enorm liefdevol, heel mooi. Het doet me veel. Radio is een prachtig medium en een prachtig podium om de week in samen te vatten.”