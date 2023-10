Domien Verschuuren heeft een kroeg gekocht in Utrecht. Samen met zijn podcast-collega’s van ‘Man man man, de podcast’ is hij de nieuwe eigenaar van Tapperij Thijs aan de Willem van Noortstraat in Utrecht. Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren wonen ook alle drie in Utrecht.

Het café wordt niet gekoppeld aan de podcast of aan Qmusic, de werkgever van Domien Verschuuren. “Het is ook leuk als je ons niet kent, want in the end kennen meer mensen kennen ons niet dan wel natuurlijk.” Op 1 december krijgen de heren de sleutel van het pand. “We struikelden over een pandje heen”, legt Domien uit. Chris: “We wisten niet eens dat we op zoek waren naar een café, maar het is wel een leuke jongensdroom.”

De kroeg stond te koop voor bijna 85.000 euro. Of dat ook betaald is, is niet bekend. De vernieuwde kroeg moet in januari/februari open gaan.

AANBOD / Tapperij Thijs 🍻, Utrecht



Al meer dan honderd jaar proosten buurtgenoten hier op het leven. Op lief en leed, op elkaar en op de toekomst. Dit oudbruine café met zijn licht-Franse uitstraling leent zich er perfect voor.



meer info👉🏼https://t.co/aAY7utVxPO pic.twitter.com/3IWOnOo6HX — VDW Horecamakelaars (@horecamakelaar) September 18, 2023

Foto: Qmusic