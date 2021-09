3FM-dj Wijnand Speelman eist excuses van NPO Radio 5 na een incident voor de deur van de studio gisteravond. Tijdens het spelen van het spelletje ‘Jeu de Boulen met Stoelen’ in het vrijdagavondprogramma ‘Partij voor de Vrijdag’ op 3FM, heeft presentator Radio 5-presentator Ron Brandsteder zich agressief gedragen. Het voorval was live te volgen op de radio.

Wijnand was bijna klaar met het spelletje ‘Jeu de Boulen met Stoelen’ waarbij luisteraars, zoals de naam al doet vermoeden, jeu de boules spelen met stoelen in plaats van ballen. “Dat doen we voor ons NPO-pand. Dat is aan een weg met allemaal parkeerplaatsen”, legt de dj uit na afloop van het incident.

“Daar komt een auto aanrijden, een hele dikke, en die herken ik, want dat is de auto van Ron Brandsteder. Die komt op ons afrijden, terwijl wij bijna klaar zijn met het spelletje. Die rijdt heel dicht naar ons toe, zo van ‘ik moet er langs’. We zijn bezig, je ziet dat we live bezig zijn. En wat doet Ron, en dat vind ik het heftige, die gaat gewoon gas lopen geven in zijn vrij. Zo van: ik rijd door.”

Wijnand loopt naar Ron in zijn auto toe, maar hij houdt zijn raam dicht en weigert met de dj te praten. “Hij stapt uit zijn auto en schopt zo die stoelen aan de kant zonder iets te zeggen”, legt Wijnand uit. Beelden van het voorval bevestigen het verhaal van de dj.

Wijnand Speelman eist excuses van Radio 5 en Ron Brandsteder, maar heeft die voor zover bekend nog niet ontvangen. “Zo ga je gewoon niet met je collega’s en allemaal niet met mensen om.”