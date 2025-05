Opnieuw klinkt er kritiek op de metingen van het Nationaal Luister Onderzoek (NMO), dat wekelijks de luistercijfers publiceert. Nadat eerder Giel Beelen zich al kritisch uitliet over de metingen, trekt nu RTV Drenthe-directeur Marc Visch aan de bel. Hij noemt het ‘waardeloze onderzoeken’. “En dan te bedenken dat alle omroepen ook nog eens fors moeten betalen voor deze onderzoeken”, schrijft Marc op LinkedIn.

Uit de luistercijfers van het NMO blijkt dat NPO 3FM al tijden de best beluisterde radiozender in Drenthe is. En dat terwijl 3FM in de landelijke meting zakt naar 1,6 procentpunt, het laagste marktaandeel van deze eeuw.

“Hoezo, het gaat slecht met de nationale popzender? En logisch natuurlijk, want in Drenthe wonen hoofdzakelijk jongeren. De kern van de doelgroep van 3FM”, schrijft Marc op sociale media. Hij bedoelt het cynisch, want in Drenthe wonen juist steeds minder jongeren.

Deugdelijke onderzoeken

De RTV Drenthe-directeur roept op ‘om het toch eens een keer hebben over de meetresultaten’. “En ja als publieke omroep kunnen wij ons het nodige permitteren. Maar de commerciële (regionale) zenders zijn heel erg afhankelijk van deze waardeloze onderzoeken. Misschien moeten we daar maar eens mee stoppen en op zoek gaan naar organisaties die deugdelijke onderzoeken kunnen uitvoeren.”

De kritiek van Marc wordt gedeeld door onder meer Nico Silvius, directeur van RadioNL en Tukker FM. “Ik doe met je mee Marc en wat goed dat jij het wel durft uit te spreken. Wie van de ander omroep bazen durft het ook”, schrijft hij op LinkedIn.

Een presentator van NH Nieuws schrijft: “Heel bijzonder deze uitkomst van de metingen. Ik zet ook vraagtekens bij deze methode.”

Kritiek op app

Eerder klonk er al kritiek op de meetmethode van het Nationaal Luister Onderzoek. Het luistergedrag van de respondenten wordt gemeten via een speciale app op de telefoon. Op een shazem-achtige manier wordt het audiosignaal vergeleken met het referentiesignaal. Op deze manier kan bepaald worden waar de respondent naar luistert.

Maar die app kost naar verluidt zoveel stroom, dat de mobiel van een respondent soms halverwege de dag leeg is en daardoor geen metingen meer kan uitvoeren. Volgens het NMO is deze meting juist ‘fijnmaziger’ dan de ouderwetse methode, waarbij respondenten in een dagboek moesten opschrijven waar zij naar geluisterd hadden.

