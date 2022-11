‘Boekestijn en de Wijk’ was in oktober de best beluisterde podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio heeft de meeste downloads per week, bijna 460.000. NRC Vandaag is met bijna 415.000 downloads naar plek 2 verwezen. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

In de podcast wordt de actuele geo-politieke situatie in de wereld besproken door voormalig VVD-kamerlid Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk, oprichter van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Presentator is Hugo Reitsma. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is de podcast bijna dagelijks te beluisteren.

Opvallende stijger is ook ‘Vandaag Inside’, de audioversie van het televisieprogramma van SBS6. Die podcast staat op nummer 8 met ruim 118.000 wekelijkse downloads.

De Top 20 van oktober:

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) rapporteert maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand. Er zijn een aantal partijen bij aangesloten: NPO, DPG Media, Talpa Network, FD Mediagroep, NRC Media en Digital Network doen mee aan dit onderzoek.

De uitgevers en netwerken achter andere populairste podcasts in Nederland nemen geen deel. Dat geldt ook voor de vele podcasts die geen onderdeel zijn van een uitgever of netwerk. Dat is hun eigen keuze, want de rapportage is, tegen betaling, toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu nog niet zijn aangesloten bij NLO.