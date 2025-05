Het hing al maanden in de lucht, maar is nu bevestigd: Tim op het Broek gaat vanaf aankomende maandag de late avondshow maken op NPO Radio 2. Het programma, dat tussen 22:00 en 00:00 uur te horen is, gaat ‘Tims Avondslot’ heet. Daarin neemt hij “de luisteraar mee in een wereld vol muziek en persoonlijke verhalen”.

“Ik kijk er enorm naar uit om bij AVROTROS aan de slag te gaan”, zegt Tim in een persreactie. “Een omroep die cultuur serieus neemt en zich inzet om die voor iedereen toegankelijk te maken. Dat sluit naadloos aan bij wat ik als maker wil: muziek en verhalen delen die raken, verrassen of aan het denken zetten.”

Op het tijdslot waar Tim een programma gaat maken, is nu nog Desiree van der Heiden te horen. Zij verhuist naar de nacht op NPO Radio 2, tussen 00:00 en 2:00 uur.

Rechtszaak

Het was al maandenlang bekend dat Tim de overstap wilde maken naar Radio 2. Hij werd echter door zijn vorige werkgever KINK aan een concurrentiebeding gehouden, waardoor hij niet kon overstappen. Tijdens de rechtszaak daarover vorig jaar werd al duidelijk dat het plan was dat Tim een avondprogramma zou krijgen op Radio 2.

Tim begon in mei 2019 bij KINK. Hij presenteerde daar onder andere de middagshow ‘KINK Rush Hour’ van maandag tot en met donderdag en op zondagavond ‘De Avondapotheek’. Daarvoor werkte hij achttien jaar bij regionale omroep L1.

Podcast

Naast zijn nieuwe radioprogramma verschijnt vandaag bij NPO Luister ook een nieuwe podcast, ‘Poplegendes in de Polder: Bruce Springsteen’. Tim onderzoekt de invloed van ‘The Boss’ op generaties Nederlandse muziekliefhebbers. In deze vierdelige serie komen concertfragmenten, persoonlijke verhalen en interviews met fans voorbij.

Foto: AVROTROS