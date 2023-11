Een bestuurder van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) heeft in september stiekem opnames gemaakt tijdens een lunch met het NPO-bestuur. Reinette Klever van de omroep maakte opnames van NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Die keek in de lucht naar een vliegtuigje dat overvloog met daarin Arnold Karskens. Het vliegtuigje sleepte in de lucht een banner voort met daarop de tekst ‘Houd ON! in de lucht!’.

Vanwege het incident is het bestuur van Ongehoord Nederland niet meer welkom in het bestuurlijk overleg dat de NPO regelmatig met de omroepen heeft, meldt het AD. De beelden die stiekem gemaakt werden zijn door ON! gedeeld op sociale media. “Bij het bestuurlijk overleg over gedrag en cultuur is het bestuur van ON! die de opnames heeft gemaakt voorlopig niet meer welkom”, meldt een woordvoerder van de NPO aan het AD. Hoe lang de maatregel geldt is niet bekend.

De NPO heeft demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Media) in het voorjaar gevraagd om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken na drie sancties die volgden op de rapporten van de ombudsman van de publieke omroepen. De omroep verspreidt onjuiste informatie en schendt de journalistieke code van de NPO. Uslu moet hierover in december een besluit nemen.