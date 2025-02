Het NPO Radio 1-programma ‘Langs de Lijn’ klonk vanmiddag net even anders dan luisteraars gewend zijn. Presentatoren Henry Schut en Hugo Borst stonden hun plek één uur lang af aan 3FM-dj’s Wijnand Speelman en Barend van Deelen. Daarmee kwam er een jongensdroom uit voor de 3FM-dj’s. “Voor ons allebei is dit een iconisch programma, hier is de eerste grote liefde voor radio begonnen”, zeiden ze.

Voor Barend en Wijnand was het al jaren een droom om het Radio 1-programma te mogen presenteren, zeiden ze eerder. Bij het Glazen Huis, afgelopen december in Zwolle, sprak het tweetal met Hugo en Henry af dat ze het programma mochten presenteren als ze 30.000 euro zouden inzamelen voor het goede doel. Dat lukte, waardoor Barend en Wijnand vanmiddag één uur ‘Langs de Lijn’ presenteerden.

12,5 miljoen euro

Henry Schut is op zijn beurt binnenkort op 3FM te horen, al is nog niet bekend wanneer. Met Serious Request 2024 werd in totaal ruim 12,5 miljoen euro opgehaald. Dat is de op een na hoogste opbrengst ooit: alleen in Enschede, in 2012, was het eindbedrag hoger.

Het geld is ingezameld voor kinderen met een metabole ziekte. De opbrengst voor Metakids komt ten goede aan onderzoek en patiëntenzorg.

Foto: 3FM