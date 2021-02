Arjan Snijders gaat vanaf half februari aan de slag als Coördinator Nieuwswijsheid voor Beeld en Geluid in Den Haag. Hij combineert de nieuwe baan met zijn eigen werkzaamheden voor podcastproducties, coaching en begeleiding van mediatalenten. “Een mooie inhoudelijke en eervolle klus”, zegt Arjan over zijn nieuwe baan.

Arjan stopte afgelopen zomer als hoofd radio bij de regionale omroep NH Radio. Hij presenteerde in de jaren daarvoor voor onder meer Radio 1, Radio 2 en 3FM. Arjan is initiator van de Gouden RadioRing en schreef in 2015 het boek over 50 Jaar 3FM, waarvoor hij met veel (oud)-dj’s sprak. Tegenwoordig maakt hij samen met Harm Edens en Ron Vergouwen een podcast over de radio.

“Als coördinator nieuwswijsheid ga ik mensen bewust proberen te maken van, en te wapenen tegen, desinformatie en te laten zien hoe en waarom er wordt gemanipuleerd met nieuws”, aldus Arjan over zijn nieuwe baan bij Beeld en Geluid. “Wanneer er bijvoorbeeld rondom de verkiezingen online middelen worden ingezet om mensen te misleiden en ook reguliere media daar in mee bewegen, dan kan ik dat signaleren en er vanuit Beeld en Geluid een manier bij kiezen om daar op te wijzen.”