De organisatie van het RadioGala heeft dit jaar een heel slechte beslissing gemaakt bij het opstellen van de nominaties voor de radioprijzen. Dat stelt Arjan Snijders, initiator van het RadioGala en tot een paar jaar geleden organisator van de radioprijzen. Arjan vindt dat AVROTROS, die de awardshow organiseerde, er ‘een rommeltje’ van heeft gemaakt.

De stemlijst was dit jaar beperkt: alleen radioprogramma’s die in de top 200 van shows met het hoogste marktaandeel van 2021 stonden, werden genomineerd.

“Dat is een heel slechte beslissing”, zegt Arjan in de podcast ‘Dit was de Radio’. “Er zit namelijk een aantal denk- en uitvoeringsfoutjes in. Als je het marktaandeel als leidraad neemt, dan zet je daar de avond- en nachtprogramma’s bij die een hoog aandeel scoren, gewoon omdat er weinig concurrentie is. Je kan in de nacht een programma hebben en zestien procent marktaandeel behalen, omdat er niet veel anders te beluisteren is.”

Scheve selectie

Het gevolg van die beperkte toelating was volgens Arjan een scheve selectie. “Sommige grote titels vielen er buiten. Daarnaast krijg je veel ‘dalurenshows’, want daar zitten de meeste luisteraars. Maar figuren als Tim op ’t Broek, die vorig jaar finalist was, stonden er nu niet op.”

Dat leidde bij het opengaan van de stembussen tot kritiek van onder meer KINK-programmadirecteur Michiel Veenstra. Hij stapte boos uit de jury van de Marconi Award. “Dat is raar, want dat is een heel andere prijs met heel andere spelregels, maar alle publiciteit is natuurlijk meegenomen”, zegt Arjan daarover.

Oude situatie

‘Mister-radioring’ Arjan pleit ervoor om bij het selecteren van de genomineerden terug te gaan naar de situatie van vorig jaar. “Toen was er een longlist die alle titels en alle makers bevatte. Er kwamen daardoor ook programma’s in waarvan omroepen en bestuurders wat ongemakkelijk werden, dus toen werd er kennelijk gestuurd op selectie bij de poort.”