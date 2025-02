SLAM!-dj’s Anoûl Hendriks en Marijn Oosterveen fietsen donderdag op een tandem ongetraind van Groningen naar Amsterdam. Dit doen ze om ‘Spin for Life’ onder de aandacht te brengen. Met dit evenement wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek.

In aanloop naar de tandemrit hebben Anoûl en Marijn advies ingewonnen bij oud-wielrenner Michael Boogerd. Hij voorspelt dat het een pittige tocht wordt: “200 kilometer is niet niks, dus dat jullie het ongetraind gaan doen, is wel een dingetje. Leuk wordt het sowieso niet.”

Spin for Life is een initiatief van Fight Cancer. Tijdens dit evenement op 6 maart in DeFabrique in Utrecht fietsen duizenden deelnemers op spinningfietsen. Het doel is om die dag zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Foto: SLAM!