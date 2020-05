Annemieke Schollaardt heeft een nieuwe podcastserie gelanceerd. In ‘Prominent Aanwezig’ spreekt de NPO Radio 2-dj met een BN’er over de rol van muziek in zijn of haar leven. Met vragen en stellingen als leidraad gaat ze dwars door de muzikale voorkeur en het muzikale leven van haar gast heen.

In de podcastserie wordt duidelijk van welke artiest haar gast álles weet, maar komen ook de guilty pleasures voorbij en betekenisvolle platen. De komende tijd lanceert Annemieke elke week een nieuwe aflevering van de podcastserie.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer