Angelique Houtveen krijgt een programma op Sublime. Vanaf 1 maart is ze in de middag te horen met ‘Angelique’s Afternoon’. Het programma is elke maandag tot en met donderdag tussen 16:00 uur en 19:00 uur te beluisteren op de funk, soul en jazz-zender.

Soul is geen nieuw muziekgenre voor Angelique; ze maakte eerder ook al radio op jazz-zender NPO Radio 6. “Mijn grote liefde voor de muziek die Sublime draait is nooit een geheim geweest”, laat Angelique weten. “Met de nieuwe koers die zij inzetten zag ik kans om mijn hart te volgen en een programma te maken waar de liefde voor soul, jazz, funk centraal staat. Nederland (en daarbuiten) heeft zoveel talent binnen deze genres die een volwaardig platform verdienen. Dat wil ik graag creëren in de mix met vertrouwde classics en mooie verhalen. Een relaxte middagshow waar je bij kan thuiskomen.”

Angelique ging in november 2016 aan de slag bij 3FM, waar ze op verschillende tijdsloten te horen is geweest. In 2017 zat ze in het Glazen Huis. Eind 2019 was ze een tijdje uit de running, omdat ze onder het mes moest. Ze noemde 2019 een ‘pittig en lastig jaar’. Begin dit jaar kondigde ze aan weg te gaan bij de publieke zender.

Metamorfose

De komst van Angelique naar Sublime is onderdeel van een grotere metamorfose bij de radiozender. Eerder deze maand startte Jaap Brienen met ‘De Sublime Ochtendshow’, Francis Broekhuijsen begon met het avondprogramma ‘The Sublime Experience’ en er kwam nieuwe vormgeving.

Vanaf 1 maart zal de zender doordeweeks dagelijks tussen 10:00 uur en 16:00 uur non-stop muziek draaien.