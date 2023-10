Robbert-Jan van de Velde volgt Rob Stenders op als zenderbaas van Radio Veronica. Hij start in het nieuwe jaar en krijgt naast Veronica ook Sublime onder zijn hoede. Rob stopte vorige week per direct als zenderbaas van Veronica.

Robbert-Jan werkte jarenlang achter de schermen bij NPO 3FM, waar hij ook een tijd lang te horen was als nacht-dj. Tot begin vorig jaar was hij adjunct-zendermanager bij de publieke popzender. Daarna ging hij aan de slag als programmaontwikkelaar van tv-programma’s bij BlazHoffski Productions, maar nu keert hij dus terug bij de radio.

Veranderingen

Bij Radio Veronica krijgt Robbert-Jan de taak om wijzigingen door te voeren, nu de zender niet meer aan strenge regels is gebonden zoals bij het oude FM-kavel wel het geval was. Tot 1 september mocht het radiostation zeer beperkt recente muziek draaien en was ook de spreektijd overdag beperkt.

Robbert-Jan van de Velde zegt in een persbericht: “Ik geloof er heilig in dat we Radio Veronica met de juiste energie weer kunnen laten groeien. Rob Stenders en Caroline Brouwer hebben een mooie muzikale basis gelegd waar we verder mee kunnen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om met het team verder te bouwen en de volgende stappen te zetten.”

Sublime

Bij Sublime volgt hij Sander de Heer op, die sinds mei vorig jaar programmadirecteur was. Die zender heeft sinds 1 september geen FM-frequentie meer, maar zendt enkel nog uit via DAB+ en online.

Daarover zegt de nieuwe zenderbaas: “Met Sublime staan we voor heel andere uitdagingen. Zonder etherfrequentie moeten we ons volledig gaan richten op een stabiele toekomst. Dankzij de vele trouwe luisteraars heb ik er vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Foto: Bullet-ray Photography