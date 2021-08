Angelique Houtveen kon haar liefde voor muziek niet helemaal kwijt in de middag op 3FM, zegt ze in een interview op NPO Radio 1. “Ik zat van één tot vier uur ’s middags en dat zijn ‘office hours’. Dus ik moest veel muziek draaien en niet teveel praten. Maar ik vind het leuk om dingen te draaien en daarover te vertellen.” Daarnaast kreeg ze in haar periode bij 3FM endometriose en moest ze onder het mes. Het gevolg was een verhuizing naar de weekendprogrammering. “Daar zat ik beter op mijn plek.”

En toen kwam Sublime met een aanbod. “Ze waren net overgenomen door NRC en zeiden: ‘eigenlijk willen we alles wat jij doet’. En als iemand dat tegen je zegt… Dan kun je echt tot in de kern jezelf zijn en ik word daar tot in de kern gezien.” Bij Sublime maakt ze sinds maart het middagprogramma tussen 16:00 en 19:00 uur.

Luistercijfers

Er zit wel een verschil met het werk bij de NPO. “Bij 3FM kregen we de luistercijfers te zien en dan specifiek over je eigen programma. Maar daar hingen geen consequenties aan. Bij Sublime wordt dat wel echt in de gaten gehouden. En dan hoef je echt niet meteen weg, maar er wordt wel gekeken naar de invulling van je programma.”

Maar ondanks dat het met Sublime als geheel nog niet heel veel beter gaat in de luistercijfers, is dat volgens Angelique bij haar programma anders. “Het gaat heel goed. Bij mij is er nu wel een stijging.”