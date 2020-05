BNNVARA kijkt wat betreft zijn radioprogramma’s wisselend terug op 2019. Voor NPO Radio 2 was het ‘een uiterste succesvol jaar’, maar NPO 3FM bleef ‘een zorgenkindje, maar wel met wat lichtpuntjes’. Dat schrijft de omroep in het jaarverslag over 2019.

De keuze om Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte het ochtendprogramma op Radio 2 te laten presenteren, als opvolger van Gerard Ekdom, bleek volgens BNNVARA ook in 2019 ‘een zeer succesvolle zet te zijn’. “Het programma draagt bovendien inhoudelijk erg goed bij aan de kernwaarden van BNNVARA. En de Top 2000 beleefde een van de meest succesvolle edities ooit.”

3FM een zorgenkindje

Over 3FM wordt met minder superlatieven gesproken. “3FM bleef een zorgenkindje, maar wel met wat lichtpuntjes. Ondanks de dalende beluistering, werd het team van makers zelfverzekerder en wijzen veel tekenen erop dat in 2020 de weg omhoog weer wordt ingezet.”

Volgens BNNVARA, hofleverancier van het aantal programma’s op 3FM, was Serious Request: The LifeLine daar een goede graadmeter voor. “Dit bijzondere wandelevenement werd inhoudelijk, qua format en technisch gezien zeer goed doorontwikkeld en zorgde ervoor dat BNNVARA-dj’s Frank van der Lende en Mark van der Molen letterlijk en figuurlijk grote stappen hebben gezet voor de zender en in hun eigen ontwikkeling.”

Radio 1

Grote wijzigingen op radiogebied waren er voor BNNVARA niet in 2019. Wel stopte Willemijn Veenhoven met het presenteren van ‘De Nieuws BV’ op NPO Radio 1. Ze nam na veertien jaar afscheid van de radio en werd opgevolgd door Renze Klamer.

Foto: Paco Núñez | BNNVARA