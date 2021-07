Radio 538 is vanochtend gestopt met het uitzenden van de ‘Verrückte Top 538’, vanwege de aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam gisteravond. “Uit respect voor Peter en zijn naasten hebben we besloten per direct te stoppen met het uitzenden van de lijst. Sterkte Peter, familie en vrienden”, laat 538 weten.

De lijst met opvallende en ‘gekke’ liedjes wordt op een later moment voortgezet. “Wanneer, dat weten we nu nog niet”, zei Coen Swijnenberg zojuist op 538.

Qmusic schrapte vanochtend ‘Het Foute Uur’ vanwege de gebeurtenissen.

Foto: Radio 538