Lindo Duvall vindt dat het gat tussen Radio 538 en concurrent Qmusic niet zo groot is. “Zoveel achterstand is er niet, dat valt echt wel mee”, zegt de 538-dj in de podcast ‘De Broadcast’. “Ik heb echt het idee dat we heel dichtbij Qmusic zitten. We moeten de boel nu vooral finetunen.”

Waar Radio 538 in de commercieel belangrijke doelgroep 20-49 jaar vorig jaar regelmatig inleverde, kreeg Qmusic er juist extra marktaandeel bij. Het gat tussen beide zenders bedroeg in 2021 op sommige momenten meer dan zes procent marktaandeel. Ook in de algemene doelgroep (10+) moest 538 het afleggen tegen Qmusic.

Mindset veranderen

Toch denkt Lindo, die in de avonduren op Radio 538 te horen is, dat er weinig nodig is om de zender weer in de buurt van Q te brengen. “Het is een klein beetje de mindset voor iedereen, een klein beetje de boel spicen, zorgen dat je weer wat extra motivatie hebt. Dat geldt op alle vlakken. Alles moet kloppen: de jingles, de presentaties, de sfeer en de muziek. We hebben een gigantisch goed team.”

De luistercijfers van Q en 538 in de doelgroep 20-49 jaar over 2021:

Foto: Radio 538