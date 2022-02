Na twee jaar keert Radio 538 terug naar Breda voor een live editie van ‘538 Koningsdag’. Op woensdag 27 april wordt er voor de 26e keer een fysiek evenement georganiseerd op het Chasséveld. De afgelopen twee edities vonden vanwege de coronapandemie virtueel plaats.

Het is de zevende keer dat 538 het feest viert in Breda. Daarvoor vond het festijn plaats op het Museumplein in Amsterdam. Vorig jaar was het eigenlijk niet de bedoeling om het feest virtueel te houden. Het feest zou als Fieldlab-evenement doorgaan met 10.000 bezoekers. Een storm als kritiek was het gevolg.

Een petitie tegen het 538 Oranjefeest werd bijna 400.000 keer ondertekend. De petitie was opgezet door een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda, die het testfeest ‘een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop’ noemde. Ook de horeca was fel tegen, omdat die de deuren dicht moesten houden. Uiteindelijk werd het feest afgelast, omdat de gemeente Breda geen vergunning gaf.

Oranjestad

Coco Herman, radiodirecteur van 538, is verheugd dat de zender het evenement dit jaar wel fysiek mag organiseren. “Koningsdag is dé dag waarop heel Nederland zich verbonden voelt met elkaar en 538 al sinds jaar en dag samenkomt met artiesten en luisteraars om dit te vieren. Na twee coronajaren kijken we er ontzettend naar uit om weer fysiek samen te komen met onze luisteraars en artiesten. Waar anders dan in dé Oranjestad van Nederland, Breda, waar we er voor het zevende jaar één groot feest van gaan maken.”

Foto: 538