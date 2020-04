De speciale editie van 3FM Serious Request: Never Walk Alone heeft in totaal 307.392 euro opgebracht voor hulp bij de coronapandemie. De 3FM-dj’s maakten 24 uur per dag live radio om geld op te halen voor het Rode Kruis, onder andere door tegen betaling verzoekplaten van luisteraars te draaien.

Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Jorien Renkema, Eva Koreman en Frank van der Lende onthulden het eindbedrag via een groot scherm in de studio. Voorafgaand aan de bekendmaking waren er via livestreams optredens van onder andere DI-RECT en Songfestivalkandidaat Jeangu Macrooy.

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: “We wilden als 3FM graag ons steentje bijdragen, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en omdat we Nederland een hart onder de riem willen steken. 3FM Serious Request verbindt en dat is in deze tijd meer nodig dan ooit. Daarom ben ik ontzettend trots op de mooie initiatieven die ik in de afgelopen week voorbij heb zien komen. Hoogies Hoogwerker die een dame van 70 herenigt met haar dementerende man van 83, Lucas Hamming die speciaal een liedje vertolkt voor een meisje dat het voor haar oma schreef, maar ook de bijzondere verhalen achter de plaataanvragen hebben me geraakt. Ik vind het fantastisch dat zelfs in deze bizarre tijd Nederland bereid is anderen te helpen door te doneren of een plaat aan te vragen voor het Rode Kruis. We hebben de afgelopen week met elkaar bewezen dat we samen iets kunnen doen in deze moeilijke tijd.”

“We zijn blij met deze mooie opbrengst, door deze donaties kunnen wij mensen ondersteunen die het door het coronavirus zwaar hebben. Of dat nu de oudere is die er alleen voor staat of de coronapatiënt die een schoon bed of een maaltijd nodig heeft in een coronahotel. Met onze vrijwilligers staan we voor ze klaar”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Foto: 3FM