De afgelopen weken werd duidelijk dat er meer naar radio werd geluisterd dan voor de coronacrisis. Nieuwszenders profiteren het meest van deze groei, blijkt uit onderzoek van RAB. Tweeendertig procent van de luisteraars geeft aan meer naar de nieuwszenders te luisteren dan in de periode voor corona. Er wordt ook meer geluisterd naar muziekzenders, 14% luistert meer naar muziekzenders met dj’s en 16% meer naar non-stop muziekzenders. De regionale zenders zijn meer in trek bij dertien procent van Nederland.

Maar liefst tweeenveertig procent 42% van de radioluisteraars geeft aan meer naar de radio te luisteren tijdens deze coronacrisis. Het merendeel doet dat naar zijn favoriete radiozender(s); slechts 13% heeft een andere radiozender opgezocht. Mogelijk vinden Nederlanders het in deze crisistijd geruststellend om een bekende stem te horen, te lachen om een item in je vaste ochtendshow of dat ene mooie nummer ineens te horen.

Luistertijd levert in

De gemiddelde luistertijd per dag lijkt naarmate de coronacrisis voortduurt iets af te nemen maar nog wel op een hoger niveau te blijven dan voor de crisis. Dit blijkt uit “NLO Trends”. In vergelijking met vorige week is er een daling te zien.

In week 15 luisterden Nederlanders van 10 jaar en ouder gemiddeld 168 minuten per dag naar de radio. Onder radioluisteraars werd een gemiddelde van 265 minuten per dag gerealiseerd. Beide niveaus liggen respectievelijk 11% en 13% hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. De gezamenlijke radiozenders haalden een bereik van 83%, dat is gelijk aan het niveau van week 14.

Thuis luisteren heeft het grootste aandeel (75%) van het totale luistervolume en dat is gelijk aan het niveau van een week eerder.

Foto: Pixabay