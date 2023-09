NPO 3FM zendt deze week de ‘Top 1003 van deze Eeuw’ uit. De lijst bestaat uit de 1003 populairste platen die sinds 2000 zijn uitgekomen volgens de luisteraars van 3FM. Ter promotie van de lijst zijn een aantal iconische videoclips nagemaakt met daarin de hoofden van de ochtend- en middagjocks van het radiostations.

Zo’n tien jaar geleden maakte 3FM rondom themaweken videoclips na, waarbij dj’s werden omgetoverd tot de artiesten uit de clips. Na lange tijd weg te zijn geweest zijn de clipremakes nu weer terug, maar wel op een goedkopere manier. Met behulp van AI zijn de gezichten van de artiesten in de originele clips vervangen door die van de dj’s.

Opvallende noteringen

De ‘Top 1003 van deze Eeuw’ is tot met vrijdag dagelijks te horen van 9:00 tot 17:00 uur. Wie de lijst aanvoert wil 3FM nog niet verklappen. Wel is bekend dat Coldplay de meeste noteringen in de lijst heeft: de band staat er met 21 tracks in. Ook Arctic Monkeys (17 keer) en Imagine Dragons (15 keer) staan met heel nummers in de lijst. Nothing But Thieves staat er tien keer in, waarvan zes tracks in de top 100.

Er staat 46 platen in de Top 1003 die dit jaar zijn uitgekomen. Twee nummers daarvan komen uit de Barbie-film die deze zomer uitkwam: ‘What Was I Made For’ van Billie Eilish (nummer 61) en ‘Dance The Night’ van Dua Lipa (131).

Verder valt het 3FM op dat de artiesten die afgelopen jaren grote concerten gave of op festivals het goed doen in de lijst. “Zo stijgt onder meer ‘Fix You’ van Coldplay naar de top 10 in de lijst, vorig jaar nog op plaats 21, na hun grote shows eerder dit jaar in Amsterdam. Ook de headliners van Pinkpop vallen op: Pink staat negen keer in de lijst en Robbie Williams komt zes keer terug, met zijn hoogste positie in de Top 100 tot nu toe: ‘Feel’ op nummer 80”, schrijft 3FM daarover.