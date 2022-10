3FM-dj Thomas Hekker is belaagd door een man toen hij dit weekend naar de studio reed. Hij maakt op zaterdag en zondag de ochtendshow tussen 06:00 en 09:00 uur voor PowNed. Op de radio vertelde hij erover.

“Ik kwam bij een voorrangsweg aan bij het uitgangsgebied van Hilversum, waar mensen dus wel een bakkie op hebben”, zegt Hekker. “Ik kom daar precies als zij net naar huis gaan. Er stonden mensen op de weg, dus ik knipperde even met mijn koplampen.” Iedereen ging ook opzij op een man na. “Die was het er niet mee eens en die sloeg op mijn auto. En toen ik stopte werd hij zo agressief, dat hij met z’n kruk op mijn auto begon te slaan.”

De gevolgen zijn flink. “Mijn auto is total loss verklaard, want die man heeft een deuk in de ‘kooi’ van m’n auto geslagen. Volgens de dealer kost het teveel moeite om dat te repareren.” De dagwaarde van de auto is best hoog. “Ik heb een half jaar geleden voor het eerst in mijn leven een nieuwe auto gekocht. Dus ik had de auto nog maar net.”

“Ik ga je vermoorden”

Daarna kwam er ook een emotionele klap. “De man riep ‘ik ga je vermoorden’. In eerste instantie realiseer je je dat niet zo goed. Maar ’s avonds op de bank kan dat toch hard aankomen als je even de dag doorneemt. Ik heb er behoorlijk slecht van geslapen. Dus mijn oproep is: laten we gewoon normaal met elkaar omgaan en lief zijn voor elkaar.”

De dj heeft aangifte gedaan bij de politie.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2