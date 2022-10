Ruud de Wild wil Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, interviewen voor zijn podcast ’30 Minuten Rauw’. “Maar het gaat niet door, want hij wil niet. Hij wil helemaal geen contact met mij. We hebben het ook via zijn advocaat geprobeerd, maar er is geen interesse”, zei Ruud donderdag in zijn programma op NPO Radio 2.

Fortuyn werd in mei 2002 op de parkeerplaats bij 3FM doodgeschoten. De politicus was net daarvoor twee uur lang te gast geweest in de uitzending van Ruud. “Ik zou willen weten waarom hij de trekker heeft overgehaald”, vertelt Ruud nu. “Hij had het ook op een andere manier kunnen doen. Hij had zich ook vast kunnen lijmen aan Fortuyn of aan zijn auto. Dit was allemaal zo bruut en nu weten we nog steeds niks.”

Na de moord op Fortuyn ging Ruud direct weer aan het werk, maar de dj kreeg al snel paniekaanvallen en andere zware klachten. Uiteindelijk zat Ruud bijna een half jaar ziek thuis.

Foto: Darren Smith | KRO-NCRV