Ghislaine Plag was gisteren voor het laatst te horen op NPO Radio 1 met ‘Spraakmakers’. Na zes jaar stopt ze met het programma en vertrekt ze (voorlopig) bij Radio 1. Met Ghislaine blikken we terug op 2023 en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Hoe kijk je terug op 2023?

“2023 is qua nieuws een erg intensief en turbulent jaar geweest. Voor mij betekende het dat ik met veel energie en op ‘vol vermogen’ radio heb kunnen maken. En het voelt goed als je met je programma iets kunt betekenen.”

Was het een lastige keuze om te stoppen met je programma op Radio 1?

“Eeh… nogal. Zo’n beslissing neem je niet van de een op de andere dag. Ik heb er maanden over nagedacht. Als ik in de studio ben, geniet ik van de gasten en de verhalen die ze vertellen. Tegelijk merk ik dat ik die extra adrenaline van het onbekende mis. Na tien jaar in de ochtend op Radio 1 bij KRO-NCRV, waarvan zes jaar ‘Spraakmakers’, lijkt het een mooi moment om in een andere setting en met een ander format die gesprekken te kunnen voeren.”

Eerder vertelde je openhartig over je sabbatical. Je zei dat “je werkplezier was afgevlakt“. Is dat werkplezier wel teruggekomen sinds je terug bent op Radio 1?

“Absoluut. Ik voel me de gelukkigste mens op aarde zodra ik in de studio ben. Sterker nog, ik denk zelfs dat ik nog meer geniet dan eerst. Ik heb veel energie, ik laat meer op het moment zelf aankomen en dat voelt goed.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2023?

“Als de Wat ook een Wie mag zijn’. Ik vind het heel tof om te horen hoe Benji Heerschop bezig is mijn zijn nachtprogramma voor KRO-NCRV op NPO Radio 1.”

Wat zijn je plannen voor 2024, als je niet meer op de radio te horen bent?

“Eerst wacht waarschijnlijk het grote zwarte gat haha. Maar ik hoop en ga er ook vanuit dat ik uiteindelijk weer ergens achter een microfoon of voor een camera opduik met een interessant nieuw programma waarin ik mooie gesprekken met mensen kan voeren.

Foto: Wessel de Groot