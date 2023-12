Dylan Boet begon vorig jaar in de nacht op Radio 538 en stroomde al snel door in de programmering. Vanaf het nieuwe jaar is hij met de late avondshow, tussen 21:00 en 00:00 uur, te horen op 538. Dat programma maakt hij samen met Bas Menting en nieuwslezer Eva Vloon.

Van een eigen nachtprogramma naar een late avondshow: hoe kijk je terug op 2023?

“Waanzinnig trots. Het jaar begon al met een nominatie voor de Marconi Award voor Aanstormend talent. Dat was een mooi compliment. Verder hebben Bas Menting, Eva Vloon en ik echt kunnen bouwen aan een leuke vrijdagavondshow, drive-time shows vervangen, heb ik solo leuke shifts mogen doen en met het aankondigen van een dagelijkse avondshow is 2023 mooi geëindigd.”

Je bent snel doorgegroeid van de nacht naar de dagprogrammering op 538. Wat is je geheim?

“Ik zou mezelf echt zorgen gaan maken over de toekomst van radio als Dylan Boet degene is die het geheim tot snel doorstromen heeft, hahaha. Wat ik vooral belangrijk vind is dat ik – heel cliché – altijd mezelf ben. Of je mij nou in de kroeg tegenkomt of op de radio hoort, daar zit eigenlijk niet zoveel verschil in.

Dat brengt liefhebbers en tegenstanders met zich mee, maar ik zie veel radiomakers die privé heel grappig, gevat en oprecht zijn, en die vervolgens op zender zichzelf in een soort vormpje proberen te drukken. Die niemand tegen de schenen wil schoppen, heel voorzichtig te werk gaan, geen enkele vorm van zelfspot tonen en ik denk niet dat dat de way-to-go is.

Daarnaast denk ik ook dat mijn werkervaring in de Rotterdamse haven daarin meespeelt. Tijdens mijn tijd als producer en student heb ik daar zo’n vijf jaar gewerkt en daar leer je wel echte mensen, met echte banen kennen. Mediamensen die van jongs af aan zich alleen maar omringen met mediamensen staan soms een beetje ver van de luisteraar en de realiteit af. Ik denk dat ik niet op zo’n hoge troon zit als ik radio maak.”

Hoe gaat je nieuwe programma, dat je samen met Bas Menting gaat maken, eruitzien?

“Vergeet onze lieve vriendin van het nieuws Eva Vloon niet. We gaan een drive-time-waardige show maken in de late avond. Gefocust op actualiteit met livemuziek, gasten in de studio, echte verhalen vanuit zowel ons als de luisteraar. Een show waar je de urgentie voelt om te luisteren, wanneer je dus een minuut van Bas & Dylan mist, dat je echt baalt. Er is op dit moment gewoon geen echte latenightshow op de Nederlandse radio en misschien heeft dat een reden, maar dat gaan we dan maar zien.”

Was het een wens van je om samen met Bas een programma te maken of heeft het zendermanagement jullie ‘bij elkaar gezet’?

“Dit was zeker een wens van onszelf. Bas en ik zijn al lang goede vrienden die enorm van elkaar verschillen qua persoonlijkheid. Wat eigenlijk de ideale combinatie is voor een radio-duo. Wij hebben in de zomer van 2022, eigenlijk voordat we echt een duo waren, de ochtendshow vervangen. Daar had ik een wat kleinere rol. Daarnaast produceerde ik de vrijdagavond van Bas & Iris (voorheen Barend & Iris) en toen Iris besloot om zich wat meer op online formats te gaan focussen binnen 538, zijn wij vrij organisch voor vast naast elkaar komen te zitten. Met nu een dagelijkse avondshow tot gevolg.”

Wat was de grootste verrassing op de Nederlandse radio in 2023?

“Allereerst vind ik het terugkomen van Tim, Rick en Niels, samen met Florentien, bij 538 echt waanzinnig. Dat is voor mij de nummer één ochtendshow van Nederland, met afstand. Verder kan je natuurlijk niet om de frequentieveilingen heen. Ik vind het eeuwig zonde dat SLAM! van de FM is verdwenen. Die zender staat gewoon als een huis met enorm leuke, goede en talentvolle mensen. Dat is echt een gemis. En de middagshow van 3FM, ‘Barend en Benner’. Die show is begonnen in 2022, maar heeft dit jaar vorm gekregen. Ik vind ‘m super.”

Wat verwacht je van 2024?

“Ik ga er vooral in met weinig verwachtingen, dan kan het altijd meevallen. We gaan gewoon knallen met die dagelijkse avondshow. En hopelijk vinden mensen het te pruimen. Maar we hebben er in ieder geval veel vertrouwen in.”

Foto: Radio 538