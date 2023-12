Jorien Renkema pendelt elke werkdag van haar woonplaats Emmen naar Hilversum. Een autorit van dik anderhalf uur. Maar aan verhuizen moet de dj van NPO 3FM niet denken. “Ik pleit er in Hilversum voor dat we moeten oppassen met radiomaken alsof iedereen zich in Amsterdam en omstreden bevindt”, zegt ze in de podcast ‘Noorderlingen’.

Jorien woont in Zuidbarge, een buurtschap onder de rook van Emmen. “De reistijd naar Hilversum is weleens vervelend. Ik zit heel veel uren in de auto. Maar onderaan de streep vind ik het heel fijn om hier in Emmen te wonen. Ik vind het fijn dat mijn dochter hier kan opgroeien. En als ik weg ben uit Hilversum, ben ik ook echt weg. Ik heb twee werelden: in Hilversum en in Emmen”, vertelt ze.

Minder Randstad-bril

Dat je voor een baan bij de landelijke radio ook in Hilversum of omstreken moet wonen, klopt volgens Jorien niet. “Nog steeds denken heel veel mensen dat je moet verhuizen. Het ligt er ook maar net aan hoe je er in staat. Ik vind autorijden heerlijk en geen probleem, maar het is wel een concessie die je moet doen. Al vind ik het zelf een grotere concessie om daar te gaan wonen.”

Jorien maakt zich er hard voor dat de Randstedelijke bril, die sommige radiomakers hebben, afgaat. “Het gaat in Hilversum over diversiteit, maar diversiteit zit ‘m er ook in dat iedereen overal uit het land vandaan kan komen. We maken radio en tv voor het hele land, niet alleen voor de Randstad”, zegt de 3FM-dj. “En dan niet generaliserend over bier en trekkers praten als je het over ‘de provincie’ hebt. Of Groningen “heel ver weg noemen” als je luisteraar aan de lijn hebt. Ik vind dat we daar op moeten letten.”

Foto: AVROTROS