De gestolen letters T, O en P van het NPO Radio 2 Top 2000-logo bij Beeld & Geluid in Hilversum zijn terug. De letters werden in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 december gestolen bij de ingang van het Top 2000 Café. De letters waren meegenomen door een Friese oudejaarsvereniging voor een nieuwjaarsstunt. Vanmorgen zijn ze teruggebracht.l

“Natuurlijk zijn er naast de NPO Radio 2 Top 2000 ook allerlei andere eindejaarstradities. En Nederland is bij uitstek het land van ludieke acties, waar ook wij vaak smakelijk om kunnen lachen”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. “Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat de ene traditie ten koste van de andere gaat. Ons verlichte beeldmerk is één week per jaar een populair fotodecor voor veel Top 2000 Café-bezoekers, afkomstig uit tal van dorpen en steden. We vinden het dan ook TOP dat de letters, met dank aan de politie en de coöperatieve houding van de ‘letterleners’, net op tijd terug zijn om de lijst van heel Nederland in stijl af te kunnen sluiten.”

NPO Radio 2 heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie wil de groep zo snel mogelijk strafrechtelijk vervolgen, want de diefstallen hebben de politie volgens een woordvoerder onnodig extra werk opgeleverd.

Kloof?

De Friese vereniging stelde dat de letters gestolen waren om aandacht te vragen voor de kloof tussen platteland en randstad. Opmerkelijk is dat NPO Radio 2 al een tijdje de best beluisterde zender is in Friesland. Juist in Randstedelijke provincies zoals Zuid-Holland en Noord-Holland doet de publieke zender het slechter. Ook in Limburg en Overijssel is Radio 2 het best beluisterd.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot