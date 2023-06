Omroep Venlo is vanavond tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2023. De vakjury onder leiding van Milouska Meulens, prijst ‘de sterke organisatie van de omroep, die hierdoor midden in de samenleving staat en de kwaliteit van de nieuwsproducties weet te bewaken. Een zeer professionele omroep waar zowel jonge, energieke als meer ervaren medewerkers onderdeel van uitmaken.’

Presentatietalent van het Jaar

De zeven genomineerden voor de Lokale Media Award Presentatietalent werden eerder door professionals uit het vak ondergedompeld in video-, interview- en presentatietrainingen. Op basis hiervan is de uiteindelijke winnaar bepaald: Tara Boxman van omroep SCHIE is uitgeroepen tot Presentatietalent van het Jaar.

De beoordeling: “Een natuurtalent. Tara spat van het scherm. Is scherp, alert en assertief. Ze stelt goede vragen en leert snel. Een indrukwekkende persoonlijkheid, en is helemaal zichzelf.”

Winnaar categorie ‘Audio’

‘Er is geen feestje’ van Omroep Organisatie Groningen (OOG). Juryoordeel: ‘Een nieuwswaardige documentaire die ook buiten de omgeving van Haren het beluisteren waard is. Een knappe reconstructie, met ruimte voor het perspectief van dader en slachtoffer, die erin slaagt om een andere kijk op de gebeurtenissen te ontsluiten.’

Winnaar categorie ‘Video’

‘Expeditie010’ van OPEN Rotterdam. Juryoordeel: ‘De manier waarop de urbane natuur op een vermakelijke en duidelijke manier wordt vertaald naar jongeren is ‘gruwelijk’. Met een extra compliment voor de presentator wiens enthousiasme aanstekelijk werkt.’

Winnaar categorie ‘Nieuws en achtergronden’

‘Vrije Val’ van Omroep Horst aan de Maas. Juryoordeel: ‘Lokale journalistiek zoals lokale journalistiek bedoeld is. Het illustreert treffend de dramatiek van de kleine kern.’

Winnaar categorie ‘Innovatie’

‘Algoritme in Rotterdam’ van OPEN Rotterdam. Juryoordeel: ‘Een complex maatschappelijk thema wordt op een aantrekkelijke manier vertaald naar het grote publiek. Vooral de innovatieve samenwerking wordt geprezen.’

Professionalisering en groei

Juryvoorzitter Roos Moggré: “Het was een groot plezier om alle inzendingen te bekijken. Er is echt een professionaliseringsslag gemaakt in de sector. Iedere deelnemende lokale omroep zet ambitieus in op groei.De ingezonden producties van dit jaar waren zeer divers waarbij je ziet dat de makers met veel zorg en aandacht te werk zijn gegaan. Dat belooft alleen maar veel goeds voor de komende jaren.”

De winnaars kregen namens de NLPO een opleidingscheque ter waarde van duizend euro en daarbovenop ook een voucher van vijfhonderd euro die werd aangeboden door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP).

Lokale Media Awards

De Lokale Media Awards zijn een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De awards laten zien wat lokale omroepen te bieden hebben op het gebied van organisatie, content en talent. Dit jaar werden de Lokale Media Awards uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beeld en Geluid in Hilversum op vrijdag 9 juni.