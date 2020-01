Giel Beelen is op Valentijnsdag te zien in een speciale aflevering van First Dates. De vrijgezelle Radio Veronica-dj gaat in de BN’ers-special op date met de ‘reislustige’ Malou. De opzet is hetzelfde als in de reguliere First Dates: de twee hebben een blind date en gaan met elkaar een hapje eten.

‘Radio-dj Giel Beelen gaat op date en probeert zijn zenuwen in bedwang te houden. Is er een klik tussen hem en de reislustige Malou?’, meldt BNNVARA vanochtend. Ook Maik de Boer, Yvonne Coldeweijer, Mariska van Kolck en Sipke Jan Bousema doen mee aan de speciale Valentijnseditie van het populaire programma.

Hoe goed het klikt tussen Giel en Malou, is Valentijnsdag (14 februari) om 19:30 uur te zien op NPO 3.

Foto: Videostill BNNVARA