VodafoneZiggo gaat definitief het analoge FM-signaal afschaffen. Dat betekent dat klanten van de provider straks niet meer radio kunnen luisteren via de kabel. VodafoneZiggo wil af van de analoge radio, om extra bandbreedte beschikbaar te maken voor sneller internet.

Een woordvoerder van het telecombedrijf bevestigt tegenover RadioFreak.nl dat de plannen worden doorgezet. “Voor de uitbreiding van bandbreedte voor internet is de ruimte in het spectrum nodig die nu voor analoge FM-kabelradio wordt gebruikt. Er is nog geen precieze datum bekend wanneer we gaan beginnen met afschakelen.”

Het voornemen van Ziggo stuitte eerder al op protest. Zo was er een online petitie opgestart, om de plannen tegen te houden. “Honderdduizenden Ziggo-klanten die analoge FM-radio via de kabel op een tuner of receiver ontvangen, worden radioloos”, schreef de initiatiefnemer eerder dit jaar.

Foto: Pixabay