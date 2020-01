Ziggo overweegt om het analoge FM-radiosignaal af te bouwen. Dat betekent dat klanten van de provider straks niet meer radio kunnen luisteren via de kabel. Als de plannen slagen, wordt het FM-signaal binnen nu en een jaar ontmanteld.

Ziggo wil af van de analoge radio, om extra bandbreedte beschikbaar te maken. “Zo blijven we – in lijn met stijgende dataverbruik en vraag naar hogere snelheden – anticiperen op de wensen van onze klanten”, schrijft de telecomaanbieder in een persbericht.

Protest

Het voornemen van Ziggo stuit op protest. Zo is er een online petitie opgestart, die al bijna duizend keer is ondertekend. “Honderdduizenden Ziggo-klanten die analoge FM-radio via de kabel op een tuner of receiver ontvangen, worden radioloos”, schrijft de initiatiefnemer.

Ondertekenaars van de petitie schrijven over het besluit van Ziggo: ‘Hiermee wordt de gehele functie van radio als publiek medium gedecimeerd.’ / ‘Veel mensen met (visuele) beperkingen maken gebruik van analoge radio. Zeer eenvoudig te bedienen met één klik.’

De petitie is via deze link te vinden.

Foto: Pixabay