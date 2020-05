100% NL, NPO 3FM, NPO Radio 5 en Radio 10 steunen het initiatief van Claudia de Breij om op 5 mei 16.55 ( 5-voor-5 ), het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy te laten klinken. De meeste landelijke zenders doen niet mee aan de actie. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals steunen het initiatief.

Veel zenders vullen Bevrijdingsdag op een andere manier in of vinden hert nummer niet in hun format passen. Naast radiozenders wordt het nummer ook gespeeld door beiaardiers of door mensen in hun eigen huis.

NPO 3FM heeft op Bevrijdingsdag ook een gesprek met Roxeanne Hazes en daarna wordt vlak voor 17.00 uur haar versie van Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder uitgezonden. Ook zijn op 5 mei op 3FM optredens te horen (en online te zien) van de Ambassadeurs van de Vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: Roxeanne Hazes, Lucas & Steve, Snelle en Kris Kross Amsterdam. De video’s van die optredens zijn opgenomen op de plek waar normaal het Bevrijdingsfestival in Haarlem plaatsvindt.

You’ll Never Walk Alone

Claudia liet zich inspireren door Sander Hoogendoorn die in maart een soort gelijke oproep deed om het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ te draaien rondom de Coronacrisis. Deze oproep vond gehoor bij minimaal 180 radiozenders over heel de wereld.

