Wim van Helden is teruggekeerd in de middag op Qmusic. De jock was bijna een jaar lang afwezig vanwege privéomstandigheden. “Ja jongens, er is nogal wat gebeurd de afgelopen maanden in mijn leven”, vertelde hij op de radio. “Soms dwingt het leven je een stap te maken die je eigenlijk helemaal niet wil maken. Ik heb een uitdagende tijd gehad. In relatief korte tijd is er veel gebeurd.”

Eerst overleden Wims ouders en daarna werd zijn vriendin ernstig ziek. “Deze nieuwe privésituatie hakte er flink in. Ik zorgde van de een op andere dag ineens voor mijn lieve, altijd sterke vriendin, en onze drie fantastische kinderen. Alles wat normaal en vanzelfsprekend was, viel opeens weg. De onzekerheid in die tijd hielp bepaald niet mee.”

Hij vervolgde: “Als het leven zo toeslaat, dan raak je op een gegeven moment met je kop onder water. Alles wordt dan gedempt en troebel. Je raakt je richting kwijt. Je leeft, maar het voelt als een film, alsof jij het niet zelf bent. Dat is er bij mij gebeurd. Te veel life-events achter elkaar, te weinig tijd om op adem te komen.”

“Voelde even niets meer”

Wim heeft zichzelf afgevraagd of hij ooit weer bij Qmusic terug kon keren. “Ik heb getwijfeld of ik dit werk ooit wel weer normaal kon doen. Of ik elke dag het plezier en de energie kon opbrengen. Ik voelde even niets meer, ik stond totaal op overleven.”

Inmiddels is het vaarwater weer wat rustiger geworden, vertelde de radiomaker. “En dat voelt heel goed.” Hij bedankte voor alle steun die hij de afgelopen periode heeft gekregen. “Wat mij echt enorm geholpen heeft, is de niet-aflatende support van dit topteam, mijn collega’s, de programmaleiding en directie van deze ontzettend mooi club. Maar ook de vele, persoonlijke berichten van jou als luisteraar. Die steun had ik wel echt nodig.”

Foto: Qmusic